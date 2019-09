S.Vito dei Normanni: controllato da cc si finge sordomuto, ma in bocca nascondeva cocaina

I carabinieri di Brindisi hanno segnalato alla prefettura un bracciante agricolo 26enne residente a San Vito dei Normanni (Br). Durante una serie di controlli in città, il giovane è stato fermato, ma rispondeva alle domande dei militari a gesti e monosillabi. Si è quindi finto sordomuto, ma in realtà in bocca aveva nascosto un involucro in cellophane con due grammi di cocaina. La droga è stata sequestrata.