S.Vito dei Normanni: 2 cc domano incendio in un residence, premiati dal comandante provinciale

Due carabinieri, il vice brigadiere Corrado Minervini e l'appuntato scelto Q.S. Angelo Calò, di San Vito dei Normanni (Br) sono stati premiati dal comandante provinciale dei carabinieri di Brindisi, Colonnello Giuseppe De Magistris, per aver domato le fiamme di un incendio che stava per propagarsi all’interno di un appartamento in una struttura ricettiva.

I due militari sono intervenuti nell'appartamento, in località Pantanagianni del comune di Carovigno (Br), dove a causa di un corto circuito si era propagato un incendio e con l’utilizzo di due estintori sono riusciti a domare le fiamme che si erano estese su un quadro elettrico, su una porta e nel soggiorno, evitando così che il fuoco si propagasse in tutta l’abitazione, nonché in quelle adiacenti al residence, scongiurando in tal modo ben più gravi conseguenze.