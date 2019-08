Torre Guaceto, chiusi due chioschi per alimenti: «pericolo per la salute pubblica»

Blitz del Nas e dell'Asl a Torre Guaceto dove sono stati scoperfti due depositi di alimentari privi di requisiti, nonchè un chiosco che operava in prfecarie condizioni igienico sanitarie.

Nel corso di un controllo in un'area attrezzata, i militari hanno scoperto un deposito - attiguo a un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande - privo di requisiti minimi previsti dalla legge. Inoltre l'attività - annotano i Cc - era condotta con gravi carenze igienico sanitarie e strutturali con greve pericoli per la salute pubblica.

Nella stessa zona è stata effettuata una visita in uno stabilimento balneare: qui è stata accertata l’attivazione di un deposito alimenti e stoccaggio di materiale vario annesso all’attività di ristorazione, della superficie di 65 metri quadrati circa, realizzato con struttura in legno e reti plastificate ombreggianti e copertura in plexglass.

All’interno erano stati installati una cella frigorifero di conservazione di prodotti vegetali, 8 congelatori a pozzo e 1 frigorifero di mantenimento, tutti utilizzati per la conservazione di alimenti congelati all’origine (pasta fresca, pesce, gamberi, ghiaccio, prodotti dolciari) e bevande. Tale area non aveva i requisiti minimi obbligatori di igiene, sanitari e strutturali: quindi è stato inibito l'uso dall'autorità sanitaria.