Brindisi, rapina tabaccheria con pistola giocattolo: fermato

I carabinieri di Brindisi hanno arrestato in flagrante per rapina un 23enne del luogo. Il giovane ha fatto irruzione in una tabaccheria di via Primule intorno a mezzogiorno del 26 agosto, e minacciando il titolare con una pistola - rivelatasi poi giocattolo - si è fatto consegnare due pacchetti di sigarette Marlboro e un accendino, fuggendo a piedi. Un brigadiere libero dal servizio ha immediatamente raccolto la descrizione dei tratti somatici dell'individuo che è stato localizzato e fermato poco dopo nell'abitazione dei genitori. L'arma giocattolo era stata abbandonata per strada e poi ritrovata. Il giovane dopo le formalità di rito è stato rimesso in libertà.