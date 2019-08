Flavia Pennetta di nuovo mamma: ad annunciarlo sui social è Fabio Fognini

Flavia Pennetta in dolce attesa del secondo bebè: a dare il lieto annuncio su Instagram è il futuro papà, il tennista Fabio Fognini. La notizia è stata pubblicata sui social con le foto della moglie, che mostra le sue rotondità e il figlioletto in piscina con un messaggio: "In quattro sarà ancora più bello". Le immagini in poco tempo hanno fatto il giro del web.