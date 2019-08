Carovigno, nascondeva la droga nella scatola dei Tic Tac: arrestato 23enne

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione al fine di spaccio di stupefacente un 23enne di Carovigno. I militari nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati predatori, hanno notato la presenza di un’AUDI A3 il cui conducente ha fatto la spola raggiungendo un muretto a secco e una volta verificato che non vi fosse la presenza di alcuno si è rannicchiato per prelevare un qualcosa collocato tra i sassi. La persona è stata così bloccata e ha consegnato tre dosi di cocaina.

Le successive operazioni di perquisizione hanno permesso di rinvenire all’interno del muretto a secco una scatola di mentine “Tic Tac”, avvolta con nastro isolante di colore nero, all’interno del quale erano celate ulteriori 8 (otto) dosi di cocaina. Le successive operazioni di perquisizione personale hanno permesso di rinvenire la somma di euro 245,00 occultata all’interno della scocca del telefono cellulare. Tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di stupefacente, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.