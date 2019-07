Avvistato al largo di Brindisi lo yacht dello sceicco del Qatar Al Thani

BRINDISI - Avvistato al largo di Brindisi una delle perle della flotta dell'emiro del Qatar Al Thani: ecco lo yacht Al Lusal. La foto, pubblicata su Facebook, mostra uno dei panfili più belli del mondo di proprietà del ricchissimo sceicco, volto ormai noto ai brindisini visto che nell’estate 2018 l'emiro Al Thani approdò in città a bordo di un altro dei suoi mega yacht, il Katara, e fece una capatina alle Sciabiche per riabbracciare Teresa Borsetti, la nonna che nel 1997,gli diede la possibilità di usare il bagno. In quell'occasione il magnate delle comunicazioni, fondatore dell’emittente Al Jazeera, invitò Teresa a trascorrere qualche giorno in Qatar. E Al Thani fu di parola, perché la signora Bozzetti, con uno stuolo di figli e nipoti al seguito, trascorse un Capodanno da Mille e una notte insieme allo sceicco.

Stavolta, però, sembra che Al Thani non fosse a bordo dello yacht. Al Lusal è transitato al largo della costa brindisina, proseguendo la navigazione nell'Adriatico. Il panfilo è il 25esimo yacht più grande al mondo. Lungo 123 metri per 20 metri di larghezza, ha un pescaggio di 5,50 metri. La nave è stata costruita in un cantiere di Brema (Germania), nel 2017 e al suo interno ha ogni genere di comfort: una palestra, un ascensore, una piscina, un cinema e un salone di bellezza. Inclusa una pista per elicotteri.