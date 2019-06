Brindisi avrà un nuovo PalaEventi: firmata convenzione Regione-Comune

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi hanno sottoscritto nella sede del comune una convenzione che avvia la realizzazione del nuovo Palaeventi di Brindisi.

«Stiamo facendo un investimento importante per realizzare a Brindisi il più grande contenitore di eventi della Puglia come il Palaflorio di Bari», ha commentato Emiliano. «La Regione Puglia insieme al Credito sportivo - ha spiegato - mette a disposizione le somme e il meccanismo finanziario.

Il Comune di Brindisi sceglie dove realizzarlo e il soggetto privato che lo realizzerà. Non c'è nessun onere per il Comune di Brindisi, che in questo modo realizzerà il nuovo palazzetto nell’area dove sorge il vecchio, costituendo una vera e propria città dello Sport della quale Brindisi aveva bisogno e che si è meritata», soprattutto «grazie ai risultati sportivi conseguiti dalla squadra di basket, che fanno di Brindisi la capitale del basket pugliese e tra le capitali del basket italiano».

Per il sindaco Rossi, «ci sono tutte le condizioni ottimali per realizzare a Brindisi un’opera utile non solo per lo sport ma anche per tanti altri eventi. La città aspetta da tempo questo momento».