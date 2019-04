Negrita ad agosto a Francavilla F.na, unica tappa in Puglia

Per celebrare nel migliore dei modi i loro 25 anni di rock'n'roll e dopo la partecipazione al 69° Festival di Sanremo, i Negrita tornano in tour in tutta Italia con una serie di concerti estivi in luoghi di particolare fascino e importanza storica. Una scelta che richiama apertamente le date che, nel 2013, li videro protagonisti con 64 sold-out consecutivi. Unica tappa in Puglia, al momento, quella di Francavilla Fontana (Brindisi) e la cornice architettonica di piazza Papa Giovanni XXIII che ne sarà lo sfondo.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana, è organizzato da New Music Promotion. I biglietti sono già acquistabili in prevendita su circuito TicketOne. Appuntamento l’11 agosto 2019 alle 21.30.