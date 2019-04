Tuturano, minaccia di morte l'ex moglie: arrestato 46enne

BRINDISI - Nonostante da circa un anno avesse il divieto di avvicinarsi alla ex moglie, che aveva più volte minacciato di morte dopo la fine della loro relazione, ha continuato a molestare la donna, prendendo di mira anche i figli minori e i genitori della sua ex. Per questo un 46enne di Tuturano è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla polizia.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo, che non aveva accettato la fine della relazione, ha fatto ricorso a qualunque espediente per avvicinarsi e molestare la ex moglie, manifestando un atteggiamento ossessivo che procurava angoscia nella donna la quale temeva ormai per la propria incolumità.