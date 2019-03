Torchiarolo, minaccia moglie con un'ascia nonostante divieto di avvicinamento: arrestato

I carabinieri di Torchiarolo (Br) hanno arrestato in flagrante per minaccia aggravata, violazione di domicilio e danneggiamento un 50enne disoccupato del luogo, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla coniuge, che si è presentato nel pomeriggio di ieri a casa della moglie e l'ha minacciata di morte con un'ascia. Il figlio 18enne della coppia si è frapposto tra i due, cercando di sedare la rabbia dell'uomo. I carabinieri l'hanno poi rintracciato a casa sua e hanno trovato l'ascia, che è stata sequestrata. La donna e il figlio erano tornati da poche settimane a vivere a Torchiarolo dopo che si erano dovuti spostare a Surbo (Le) in casa di parenti per sfuggire alle continue minacce del marito. La donna, cercando di riappacificarsi con lui nonostante il divieto di avvicinamento, ad esempio domenica 24 marzo l'aveva invitato a casa per un caffè, e lui vedendo la moglie che stava guardando il suo profilo su Facebook ha perso le staffe e ha buttato il cellulare per terra, rompendolo. Sono 20 anni che la donna è sottoposta a offese verbali e minacce fisiche. L'uomo ora si trova nel carcere di Brindisi.