Carovigno, una 23enne invitata a C'è Posta per Te

La postina di «C’è posta per te», la nota trasmissione di Maria de Filippi che va in onda su Canale 5, è arrivata l’altro ieri sera nella città della Nzegna, presso l’abitazione della giovanissima carovignese Serena Valente, dove ha consegnato la posta con l’invito a presentarsi alla trasmissione. La lettera è stata recapitata dalla postina di Canale 5, giunta con la classica bicicletta e, con grande sorpresa, Serena ha accettato l’invito che la vedrà tra le protagoniste di una delle prossime puntate della seguitissima trasmissione in onda ogni sabato in prima serata. Serena è partita l’altra sera alla volta di Milano per registrare il programma e sarà una tra le protagoniste della serata che sarà trasmessa il prossimo 19 gennaio. Serena sta vivendo queste ore che la separano dal fatidico incontro con la persona che l’ha invitata con grande sorpresa, cercando di intuire chi sia il mittente della lettera. Sarà un maschio o una femmina? saranno parenti o amici?



Serena è curiosa di conoscere la persona che le ha fatto l’invito ed esclude a priori l’invito fatto dai propri parenti. Sarà forse qualche amore segreto? Anche questa ipotesi viene scartata. Serena al momento esclude ogni interessamento amoroso ed attualmente, in testa ai suoi pensieri e nei suoi progetti, vi è solo il lavoro. Qualche «sospetto» sull’anonimo mittente Serena c’è l’ha. Potrebbe essere uno dei suoi amici ma non si spiega quale possa essere il motivo dell’invito. Insomma, in questi giorni Serena sta vivendo ore di suspance.

«Non so proprio niente e tutto è davvero una grande sorpresa per me: la sto vivendo appieno. Non so cosa o chi mi aspetta alla fine», ha commentato Serena.

La ragazza è molto conosciuta in paese soprattutto per la sua bravura nello sport del Calcio a 5. Attualmente Serena gioca nella serie A2 nazionale ed è alla sua prima esperienza con la società «Città di Taranto». Negli ultimi tre anni ha giocato nella città di Fasano con ottimi risultati. La passione per il calcio, nonostante la sua giovane età, di soli 23 anni, è tanta e il restante tempo libero lo dedica ad allenare il settore giovanile delle ragazze di calcio a 5, nel Comune di San Vito dei Normanni.