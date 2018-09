Ubriaca sbatte contro segnale e lampione: «Volevo evitare di investire un gattino»

Voleva evitare di investire un gattino, è quindi andata a sbattere - ubriaca - prima contro un segnale stradale, poi contro un lampione, con l'Audi A1 di proprietà del fidanzato. Una 26enne di Brindisi è stata denunciata alle prime ore dell'alba dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza, la patente di guida le è stata ritirata. Il tutto è accaduto in via Raffaello, la ragazza è stata accompagnata all'ospedale Perrino di Brindisi per accertamenti. Nel sangue le è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,33G/L.