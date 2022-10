Spaccio nel centro storico di Bisceglie: un 22enne finisce ai domiciliari

BISCEGLIE - Spaccio di droga nel centro storico, e un 22enne finisce ai domiciliari. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri di Bisceglie. I militari, durante un pattugliamento, hanno notato un ragazzo uscire di corsa dall’abitazione del giovane albanese, già noto per reati specifici.

Controllato è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente, presumibilmente acquistate poco prima. Gli operanti, quindi, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare in casa di C.H. rinvenendo 8 dosi di cocaina pari a 6 grammi e 3 buste in plastica contenenti complessivi 43 grammi di marijuana, oltre a materiale idoneo per confezionare la sostanza stupefacente in dosi e la somma contante di euro 795, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’ipotizzata attività illecita.

Il 22enne è agli arresti domiciliari. Dopo la convalida dell'arresto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, gli è stato imposto anche il divieto di dimora nel Comune di Bisceglie.