Andria, troppo pochi i bus per Bari. Cresce la protesta degli studenti

ANDRIA E’ l’ennesima odissea a cui sono costretti gli studenti pendolari in partenza da Andria. Con il ritorno a pieno regime delle lezioni in presenza, ragazzi e ragazze iscritti all’università di Bari hanno ripreso a frequentare quotidianamente i servizi di trasporto pubblico, trovando non poche difficoltà.

Un vecchio problema, se vogliamo, tenendo conto del fatto che da Andria ormai non ci sono treni in arrivo e partenza da quel maledetto 12 luglio 2016.

In sostituzione ci sono gli autobus messi a disposizione da Ferrotramviaria per ovviare all’assenza del trasporto ferroviario. Ieri mattina l’ennesima scena indecorosa.

L’autobus arriva in via Ceruti, nuovo capolinea da circa 9 mesi, e gli studenti si ammassano in cerca di un posto che possa garantire loro una normale giornata di lezione. Purtroppo non tutti riescono a trovare una seduta o semplicemente uno spazio, costringendo qualcuno ad aspettare altre corse.

Risultato? Ritardo a lezione e disagi inevitabili sulla tabella di marcia giornaliera degli studenti. Attualmente al mattino ci sono solo due corse dirette per Bari, una alle 7 l’altra alle 7.30. Troppo poche al cospetto di centinaia di studenti universitari.

L’attuale organizzazione non soddisfa assolutamente la richiesta di tutti. Ieri mattina decine di studenti sono rimasti “a terra” e hanno raggiunto le lezioni in università in netto ritardo dopo aver aspettato le corse successive.

«Siamo arrivati come al solito alla fermata dei bus in largo Ceruti alle 7.15 per attendere il bus delle 7.30 che, in un’ora, ci avrebbe portato a Bari - hanno raccontato alcuni degli studenti -. Eppure, così non è stato perché, arrivati lì, il conducente ci ha riferito che il pullman era pieno e che quindi avremmo dovuto aspettare il successivo, almeno mezz’ora dopo».

Un racconto che risuona come un disco rotto e si ripete quotidianamente. E’ chiaro che allo stato attuale delle cose i disagi proseguiranno per molto tempo. Persi quei due bus al mattino, infatti, l’unica soluzione per arrivare a Bari è prendere il bus delle ore 8 e giungere a Corato da cui parte il treno per Bari.

Un viaggio che dura normalmente quasi due ore. «È questa l’odissea che ogni giorno bisogna affrontare in attesa che venga riaperta la stazione di Andria Sud per cui c’è ancora da attendere», ha aggiunto una giovanissima studentessa, che frequenta il primo anno di università.

E pensare che sarebbero molti di più gli studenti che sceglierebbero di muoversi da Andria verso Bari, se solo ci fossero le condizioni (treni, ulteriori corse su gomma).

In attesa di ritrovare la tratta ferroviaria, sarebbe il caso di intervenire per venire incontro alle esigenze dei ragazzi e delle ragazze che vogliono semplicemente poter studiare e correre in libertà verso il proprio futuro. Senza dover essere costretti a sopportare ulteriori disagi.