Andria, 11mila euro di sanzioni al codice della strada al popolo della movida

ANDRIA - Oltre 11mila euro di sanzioni al codice della strada, è il resoconto dei controlli effettuati nello scorso week end dai Carabinieri sul territorio di Andria, nell'ambito della "movida" cittadina. Numerose le violazioni riscontrate dai militari della Compagnia di Andria, che hanno eseguito uno straordinario servizio di controllo, focalizzandosi anche sul contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Massima la visibilità del dispositivo che ha realizzato strategici posti di controllo inizialmente nei pressi della villa comunale e poi nella zona di piazza Duomo, ove solitamente stazionano tantissimi giovani adolescenti. A termine del servizio, il personale dell’Arma operante ha eseguito 7 segnalazioni alla locale Prefettura per altrettanti soggetti trovati in possesso di sostanza stupefacente, giudicata per uso personale.