Controlli antidroga nelle scuole della Bat, in azione il Nucelo Cinofili dei Carabinieri

MARGHERITA DI SAVOIA - I Carabinieri della Compagnia di Barletta e della stazione di Margherita di Savoia, con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno compiuto una serie di controlli nei pressi delle scuole superiori che insistono nella città di Margherita di Savoia. L’attività svolta dai militari dell’Arma è stata rivolta, in modo particolare, al contrasto dell’assunzione e del traffico di sostanze stupefacenti ed è stata condotta per offrire un messaggio di vicinanza e prevenzione ai ragazzi, incontrando la piena collaborazione del dirigente scolastico, Valentino Di Stolfo, e del corpo docenti dell’istituto.

La verifica con i cani antidroga guidati da personale qualificato hanno riguardato specificatamente il Polo degli Studi “Aldo Moro”, e in particolare l’Istituto alberghiero e successivamente alcune classi del Liceo Scientifico. L’intervento si colloca all’interno di una serie di iniziative che mirano al confronto ed alla divulgazione delle informazioni ritenute utili al fine di poter contrastare in misura sempre più efficace questo pericoloso fenomeno. I Carabinieri hanno voluto, a questo proposito, sensibilizzare i ragazzi sulla pericolosità delle sostanze stupefacenti e sugli effetti negativi che comportano per il fisico, per il sistema nervoso centrale, per l’equilibrio psichico.