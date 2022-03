Bisceglie, scritte «No green pass» sui muri: in due nei guai

BISCEGLIE - Sono stati identificati dai carabinieri gli autori delle scritte, contro il green pass e le misure adottate dal governo, comparse a febbraio sui muri del sottopassaggio della stazione ferroviaria e di via Padre Kolbe.

Si tratta di un 24enne di origini bielorusse e di un ragazzino di 16 anni, entrambi della Bat. Per entrambi è scattata la denuncia per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, aggravato dalle finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso. I due sono stati incastrati dai cellulari, in cui si sarebbe fatto riferimento a quanto accaduto. In casa di uno degli indagati, poi, è stato trovato un foglio con riferimenti discriminatori rivolti contro esponenti del Governo.