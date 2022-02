Canosa, via l'amianto dagli edifici comunali

CANOSA – Partiti i lavori di bonifica per eliminare l'amianto dagli immobili comunali. L'intervento interessa gli edifici comunali in via Balilla e l'ex mattatoio. «Si tratta di interventi – spiega il Sindaco Roberto Morra - che rientrano nel “Piano Regionale di Protezione dell’Ambiente” il cui obiettivo è dare risposte concrete e definitive al problema dell’amianto in Puglia ed i cui piani di attuazione sono demandati alle province».



I lavori arrivano a conclusione di un iter avviato nel 2014 attraverso una mappatura degli immobili comunali con coperture in sospetto amianto individuate nell'ex mattatoio e negli alloggi in zona capannoni. «Un percorso - spiega ancora Morra -

che sembrava essersi arenato ma è stato rimesso in corsa con la sottoscrizione, lo scorso anno, del disciplinare che regola i rapporti tra la Provincia di Barletta Andria Trani ed il Comune di Canosa, consentendo così finalmente di poter affidare i lavori».

L'intervento di rigenerazione urbana ha un valore complessivo di 3 milioni e mezzo. Prevede anche la costruzione di

due palazzine destinate ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, il recupero della chiesetta di Sant'Antonio

e la realizzazione di un grande parco urbano con aree verdi, un playground per attività sportiva all'aperto e

un'area attrezzata con giochi per bambini. Sull'edificio dell'ex mattatoio l'intervento di incapsulamento della copertura in amianto riguarderà circa

1.046 metri quadrati.