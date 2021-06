Andria, il 3 e 4 giugno vaccinazioni in notturna: hub aperti dalle 17 alle 23

Ad Andria si sperimenta la vaccinazione in notturna: giovedì 3 e venerdì 4 giugno l'hub sarà aperto per la prima volta dalle 17 alle 23. Durante la settimana saranno vaccinati tutti i cittadini con prenotazione fino a sabato 5 giugno (compresi quelli per i quali la data è stata spostata o annullata).