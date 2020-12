Andria, botti illegali: la Gdf sequestra 2mila fuochi d'artificio

ANDRIA - La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 2.000 fuochi d’artificio illecitamente detenuti in un’attività commerciale di Andria, nell’ambito dei controlli della Compagnia di Andria coordinati dal Gruppo di Barletta in questi giorni di fine anno. Nei locali dell’attività commerciale sono stati trovati, nascosti, prodotti pirotecnici di categoria V (razzi, candele romane, batterie di petardi, batterie di tubi di lancio), senza l'apposita licenza di polizia né autorizzazione prefettizia. Il titolare è stato denunciato alla Procura di Trani per commercio abusivo e omessa denuncia di materie esplodenti.