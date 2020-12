Trinitapoli, arrestato per furto di olive esce dal carcere e torna a rubare: ai domiciliari ladro incallito

TRINITAPOLI - Arrestato per furto di olive è tornato libero in poche ore, ma il giorno dopo è stato ammanettato di nuovo per un altro reato.

E’ accaduto ad un uomo di Trinitapoli che, dopo essere stato sorpreso a rubare 15 quintali di olive, arrestato in flagranza e sottoposto, a seguito di convalida, alla misura cautelare dell’obbligo di firma, avrebbe colpito ancora rubando un’auto.

Questa volta è finito agli arresti domiciliari. Con lui i carabinieri hanno arrestato anche il presunto complice del furto dell’auto.