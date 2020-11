Covid, morto ad Andria Rettore Santuario SS. Salvatore

Padre Vincenzo Pinto, sacerdote della comunità del Santissimo Salvatore di Andria (BAT), è deceduto oggi dopo due giorni di ricovero per aver contratto il Covid. Padre Pinto aveva 79 anni, ed era rettore del santuario del Santissimo Salvatore di Andria: era stato ricoverato nel Covid Hospital di Bisceglie ma oggi pomeriggio la situazione clinica è peggiorata.

A gennaio del 2017 aveva festeggiato i 50 anni di sacerdozio, in Santuario la messa fu celebrata dal vescovo di Andria. Spesso era ospite in trasmissioni televisive in cui amava parlare di storia.