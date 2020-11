Margherita di Savoia, banda rapina camion di giocattoli e sequestra autotrasportatore sulla SS16

Mercoledì sera lungo la strada statale SS16bis adriatica, verso le ore 21, quattro persone vestite con abiti scuri e coperte con passamontagna e guanti, a bordo di una Fiat Bravo di colore scuro hanno affiancato un autoarticolato e lo hanno costretto a fermarsi all’altezza del bivio per Margherita di Savoia (Bt). I quattro, tutti armati di fucile, hanno fatto scendere dalla cabina l’autotrasportatore, lo hanno legato con delle fascette in plastica e lo hanno fatto salire a bordo della loro autovettura; contestualmente, uno dei rapinatori si è messo alla guida dell’autoarticolato che trasportava un carico di giocattoli ed addobbi natalizi.

Dopo circa mezzora, l’autotrasportatore è stato rilasciato sulla Strada Provinciale 3, che collega Barletta a Canosa di Puglia, a pochi chilometri da un casello autostradale; l’uomo ha raggiunto il casellante che ha subito dato l’allarme ed ha fatto intervenire la Polizia Stradale.

Immediatamente alcune pattuglie della Polizia Stradale di Trani e di Bari si sono poste sulle tracce dei rapinatori, costretti ad abbandonare la refurtiva, recuperata in un capannone. Sono in corso indagini per risalire agli autori della rapina.