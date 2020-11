Andria, due interdittive antimafia per aziende agricole

Il prefetto Maurizio Valiante ha adottato due interdittive antimafia nei confronti di altrettante aziende agricole di Andria. Lo rende noto la Prefettura di Barletta-Andria-Trani, precisando che «rimane alta l’attenzione nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata in agricoltura. Dopo la sottoscrizione, nelle scorse settimane, del Protocollo 'Mille Occhi sulle Città e sulle Campagne' finalizzato ad innalzare il livello di sicurezza nel settore agricolo ed in vista dell’imminente convocazione della cabina di regìa dello stesso Protocollo». A carico delle due imprese agricole «sono emerse circostanze ostative rispetto alla normativa prevista dal Codice Antimafia», precisa la Prefettura: alle due aziende «sarà inibito ogni tipo di rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, dalla quale non potranno ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio». Il prefetto Valiante ha inoltre apprezzato l’operazione delle Fiamme Gialle di Barletta contro una truffa ai danni dell’Inps, attraverso il falso reclutamento di braccianti agricoli.

(foto Calvaresi)