Bat, altri 10 contagi da Covid: chiuse due banche

BARLETTA - Il bollettino epidemiologico della Puglia ha ufficializzato ieri, altri 10 contagi da Covid 19 nella Bat. «Cinque casi sono contatti stretti di positivi registrati nei giorni scorsi e tre sono casi sintomatici - ha precisato il direttore generale della Asl Bt, Alessandro Delle Donne -.Su altri due casi è in corso indagine epidemiologica a cura del Dipartimento di Prevenzione”.

Le conseguenze del Covid si sono manifestate ieri soprattutto a Barletta, dove hanno chiuso per disinfestazione, due filiali di banca: una in zona Settefrati e l’altra in zona Borgovilla. Gli istituti bancari, infatti, hanno la stessa ditta di pulizie, dove lavora una donna che è risultata positiva al Coronavirus.

Immediate le operazioni di bonifica delle strutture e i controlli sui dipendenti.

Ieri in Puglia sono stati effettuati 3.590 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 143 casi positivi: 74 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi; 10 in provincia Bat, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 2 provincia di provenienza non nota. Nella Bat, sono 487 i casi complessivi da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria.