Minervino, una petizione affinchè non venga chiusa residenza Bilanzuoli

MINERVINO - Avviata una petizione per scongiurare la chiusura della Rssa di Minervino Murge «Opere Pie Riunite Bilanzuoli-Corsi-Falconi-Ciani».

Sarà possibile firmare fino ad oggi domenica 14 giugno, dalle 10 alle 12 e dalla 17 alle 20 nei locali della Chiesa di San Michele.

Aperta pure la pagina social «Difendiamo la RSA Bilanzuoli Corsi Falconi Ciani» dove è possibile trovare informazioni. Qualche giorno fa la manifestazione pubblica in piazza Aldo Moro, promossa da Anna Tancorre e che ha visto scendere in campo i dipendenti della struttura, insieme alle famiglie degli ospiti e a tanti cittadini che hanno manifestato la loro solidarietà.

La raccolta di firma sarà sottoposta al presidente della Regione Puglia e assessore alla sanità, Michele Emiliano.

TESTO DELLA LETTERA - «La storia delle Operie Pie Riunite Bilanzuoli Corsi Falconi Ciani è la storia stessa della città di Minervino Murge degli ultimi 119 anni. Fin dalla sua fondazione nel 1901 le Opere Pie sono da subito diventate un punto di riferimento e di orgoglio dell’intera Comunità Minervinese. Non semplicemente una struttura dove accogliere le persone più fragili bensì un luogo dove tutti gli ospiti da sempre sono stati accuditi con amore, attenzioni e cure facendoli da subito sentire parte di una grande famiglia, grazie anche all’importante coinvolgimento delle famiglie e delle diverse realtà del territorio.

Per questo, chi nel corso degli anni è entrato in contatto con questa splendida realtà, non ha esitato un attimo a chiamarla casa – scrivono gli organizzatori - tutti noi firmatari della presente petizione non accettiamo che una storia così gloriosa, pur nelle difficoltà emergenziali dell’attuale periodo, sia descritta con parole così distanti dalla storia e dalla verità. Consegniamo al Presidente della Regione queste nostre firme affinché sappia che un’intera Comunità crede fortemente nelle Opere Pie Riunite e guarda con ottimismo al futuro. Per questo chiediamo che gli ospiti guariti della RSSA Bilanzuoli- Corsi Falconi - Ciani di Minervino Murge tornino finalmente in quella che loro chiamano casa. Chiediamo che alla RSSA Bilanzuoli - Corsi Falconi - Ciani non venga sospesa la convenzione con la Regione Puglia alla luce delle varie e innumerevoli ispezioni che si sono succedute nel tempo e che mai hanno rilevato inadempienze, ritardi o carenze strutturali nella cura delle persone affidate oltre alle centinaia di testimonianze positive che in questi giorni sono giunte da tante parti del nostro territorio».