Trani, parcheggi: torna in vigore la sosta a pagamento

TRANI - Un parcometro in più già da adesso, con la possibilità che ne vengano installati almeno altri due o tre per incrementare la disponibilità di colonnine per il pagamento della sosta. Così ha deciso l’amministratore delegato di Amet, Giuseppe Paolillo, insieme con il Consiglio di amministrazione presieduto da Francesco De Marinis e completato da Serena Cannone. Il riferimento è al servizio di sosta di pagamento estiva che torna in vigore lunedì 1° giugno, e sarà vigente fino al 30 settembre.

Da lunedì, dunque, si torna a pagare tra gli stalli delimitati da strisce blu in viale de Gemmis, piazza Marinai d’Italia, piazzale Monastero di Colonna, lungomare Cristoforo Colombo con integrazione di un tratto nei pressi di via Pola, fino a via Palermo, che fino all’anno scorso non era interessato dal servizio. Quest’ultima decisione, in particolare, è legata al fatto che la scorsa estate, in una precedente porzione di lungomare, alcuni stalli sono stati sacrificati per realizzare un parcheggio gratuito per cicli e motocicli.

L’altra notte l’impresa Leonardo Napoletano, di Trani, ha ripassato le strisce blu di viale de Gemmis e piazza Marinai d’Italia, per un totale di 120 stalli, e nella giornata di ieri ha completato il lavoro che le è stato affidato con la nuova pitturazione delle strisce blu sul piazzale del monastero.

Il parcometro sarà asportato da corso Italia dove, secondo quanto si apprende dall’azienda, le strisce blu sono quasi sempre occupate da abbonati e dunque la presenza della colonnina nel periodo estivo, anche a causa della chiusura della scuola Baldassarre, può essere in qualche modo evitata.

Degli altri tre parcometri uno sarà installato in piazza Marinai d’Italia e due sul lungomare Cristoforo Colombo: si tratta di quelli già presenti lo scorso anno e che durante l’inverno, quando il servizio estivo era terminato, furono spostati in luoghi del centro cittadino sprovvisti di colonnine. Resta il fatto che Amet e Input Genova, questa’ultima fornitrice delle colonnine, hanno​ attivato​ una proficua interlocuzione per il prolungamento del noleggio delle stesse fino a fine anno, oltre l’eventuale incremento per l’estate del numero di parcometri disponibili nella zona del mare.

Il contratto di un anno, con possibile proroga di sei mesi è con la formula del «rent to buy», che prevede l’acquisto dei dispositivi al termine dell’anno e mezzo di noleggio. Amet confida che al 31 dicembre continui ad avere la gestione della sosta a pagamento da parte del socio unico, il Comune, che nei prossimi giorni si appresta a prorogare il servizio in scadenza il 30 giugno fino a fine anno. Allo stato non è possibile emanare la gara per un nuovo affidamento pluriennale poiché il mandato del sindaco, Amedeo Bottaro, è in scadenza.