Barletta, Emma si commuove in diretta su Instagram ascoltando la forza di Alessio

Barletta- «Non avrei mai immaginato quello che è mi è accaduto durante una diretta Instagram con Emma Marrone». È felice il nostro lettore Alessio.

La cantante salentina si è dimostrata cordiale, diretta e molto emozionata con Alessio quando quest’ultimo le ha raccontato della «doppia spirale» dentro la quale lui e la sua famiglia si trovano in questo momento.

Cosa? Presto scritto: Covid-19 e leucemia mieloide.

«Ad Emma ho raccontato che da quasi un anno mio fratello minore Luca vive questa battaglia, che sta conducendo egregiamente e sta dimostrando una forza encomiabile. Un anno caratterizzato da altalene di emozioni, passando dal pianto di disperazione al sorriso di speranza. Il vero protagonista della storia è lui, e non io. Io posso soltanto aiutare la mia famiglia nelle mie possibilità cercando di non fermare la mia vita, il mio futuro, di non fermare i miei studi che continuano brillantemente a Roma dove sto seguendo un corso magistrale in Scienza della Politica. Adesso sono qui, nella mia terra, perché la mia famiglia ha bisogno di me, del mio supporto, mentre mio fratello e mia mamma sono in ospedale, io mi prendo cura della mia casa e di mio padre», ha proseguito Alessio con il suo cuore farcito di pura solidarietà europea.

« Questa video chiamata mi ha reso estremamente felice e mi ha fatto comprendere come ogni piccola azione può avere un enorme riscontro. Non mi aspettavo questo riscontro ne sono sincero, ma Emma è stata molto gentile a dare voce a questa mia storia le sarò sempre infinitamente grato - ha precisato -. Vorrei concludere dicendo che adesso mio fratello sta leggermente meglio, che tutti noi dobbiamo essere tutti più responsabili, comprendere che questo periodo in cui viviamo adesso non è affatto semplice. Quando hai davanti agi occhi la paura di poter perdere le persone che ami diventi debole.

Abbiate rispetto di chi ogni giorno combatte in prima linea per combattere questo virus e restate a casa. Un ulteriore piccolo sforzo e poi torneremo tutti ad essere felici, a sorridere, ad amare la vita».