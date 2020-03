Coronavirus, altri 2 decessi nella Bat, uno è di Trani l'altro di Andria

Salgono a 7 i decessi nella provincia di Barletta-Andria-Trani a seguito di contagio da Covid-19. Le ultime 2 vittime sono due uomini, un 62enne di Andria e un 64enne di Trani, entrambi ricoverati da diversi giorni nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Bisceglie. Le loro condizioni sin dall'inizio erano apparse gravi.

Ad annunciare il primo decesso nella città di Trani è stato il primo cittadino Amedeo Bottaro che, in un video-messaggio, ha dichiarato la vicinanza sua e dell'intera comunità ai familiari del 64enne. L'uomo era risultato positivo, insieme alla moglie, nelle settimane scorse, di ritorno da un viaggio in Lombardia. «E' un momento triste per tutta la comunità locale: per colpa del virus - ha detto Bottaro - ci lascia un nostro concittadino. Questo evento luttuoso deve portarci a riflettere su quanto sia necessario rispettare le regole e non uscire di casa».

Nella città di Trani, dunque, come ha precisato il sindaco, salgono a 8 i contagiati da coronavirus, compreso il primo paziente dichiarato positivo lo scorso 4 marzo (e finalmente guarito) ed un altro caso che è risultato negativizzato.

Lo stesso Bottaro si è soffermato anche sui controlli che, ha annunciato, saranno sempre più serrati: «In giro questa mattina - ha detto - c'era troppa gente. Non occorre uscire tutti i giorni per fare la spesa. Sono comportamenti irresponsabili». E, a proposito dei controlli, il sindaco di Trani ha anche annunciato che i varchi istituisti nei giorni scorsi diventeranno più dinamici avendo consentito di dimezzare da duemila e a mille gli ingressi in città.