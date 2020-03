Coronavirus, Asl Bt al via produzione disinfettante e distribuzione dispositivi di sicurezza

ANDRIA - È già attiva la produzione di disinfettanti per tutte le strutture della Asl Bt a cura del Dipartimento Farmaceutico diretto dalla dottoressa Daniela Ancona. «Si tratta di produzione galenica, viene distribuita nelle strutture che ne fanno richiesta e risponde all’esigenza di avere a disposizione grandi quantitativi di disinfettante per le mani – spiega la dottoressa Ancona – in questi giorni abbiamo avviato la produzione del disinfettante che è già a disposizione per una prima distribuzione».

Il Dipartimento Farmaceutico sta anche gestendo la distribuzione dei dispositivi di protezione. «Tutto il materiale viene conservato presso la farmacia dell’Ospedale di Bisceglie – continua la Ancona – perché questo è l’ospedale dedicato al Covid-19 del nostro territorio. Giornalmente il materiale necessario viene distribuito alle direzioni mediche di presidio o ai referenti del territorio in base alle necessità e utilizzando principi di appropriatezza». Il Dipartimento ha anche realizzato dei kit con i vari dispositivi di protezione a seconda delle esigenze: «Abbiamo individuato 3 tipologie di kit che comprendono tute o camici con calzari, occhiali, mascherine, guanti e maschere FFP2 FFP3 – specifica la direttrice del Dipartimento farmaceutico – in questa maniera facilitiamo la distribuzione nelle singole aree».

A conclusione della distribuzione del materiale viene giornalmente prodotta una scheda di sintesi con il materiale in giacenza, il materiale distribuito per sede e il materiale ordinato e in arrivo.

«Abbiamo organizzato la distribuzione in maniera tale da garantire sicurezza in base al rischio – dice Alessandro Delle Donne, Direttore Generale Asl Bt – e in questo modo, centralizzando tutto, siamo in grado di avere in poco tempo contezza di tutto quello che abbiamo e di quello che abbiamo distribuito. Resta incessante il lavoro di ricerca e acquisto di materiale utile a garantire sicurezza, ma vorrei rassicurare la popolazione e i sanitari sulla organizzazione del servizio. Ovviamente le scorte non sono infinite e dobbiamo anche ringraziare quanti hanno fatto donazioni in questi giorni, ma vanno anche rispettati dei criteri di appropriatezza perché dobbiamo garantirci la possibilità di essere protetti in caso di necessità. La situazione nella Asl Bt è sotto controllo e monitorata».