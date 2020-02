Barletta, agguato in via Callano, ferito un 53enne sparato alle spalle

BARLETTA - Quelle pallottola sparata a brucuiapelo avrebbe dovuto uccidere. Ne sono convinti gli investigatori, ne è convinto soprattutto il 53enne barlettano, l’obiettivo del misterioso agguato compiuto nel primo pomeriggio alla periferia di Barletta.

L'uomo, un guardiano di un garage di via Callano con nessun precedente penale, è stato raggiunto da un colpo di pistola alle spalle. Non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono gravi, dicono i medici dell’ospedale «Bonomo» di Andria dove è stato trasferito e dove è tuttora ricoverato. Se la mira fosse stata più precisa, però, l’obiettivo degli ignoti sicari sarebbe stato centrato in pieno. Questione di centimetri, insomma.

Ad agire sarebbero stati due individui in sella ad un ciclomotore e con oi caschi in testa. Per il momento nulla si sa circa la loro identità ed il movente dell’agguato. I poliziotti del commissariato di Barletta mantengono il massimo riserbo a tal riguardo e non intendono sbilanciarsi. Si sa per certo che tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti che, oltre ad aver raccolto alcune testimonianze, stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche dalla visione dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona di via Callano dove si è consumato l’agguato.