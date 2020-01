Trinitapoli, cc scoprono discarica abusiva con pneumatici, frigoriferi, materiale edile

I carabinieri di Trinitapoli (Bt) alcuni giorni fa hanno scoperto una discarica a cielo aperto dove erano stati depositati pneumatici, frigoriferi, cucine, cavi elettrici, calcinacci, materiale plastico e cementizio. Lo spiazzo, di circa 7mila metri quadri, era coperto da

pneumatici obsoleti, carcasse di elettrodomestici, computer, materiale plastico di diversa forma, contenitori plastici e metallici, cumuli di materiale cementizio, cavi elettrici, parti meccaniche, calcinacci di provenienza edile. Due persone, che avrebbero dovuto vigilare e controllare l’area, sono state denunciate per non aver impedito la commissione di reati di natura ambientale e

non avere svolto attività di preservazione dell’immobile. L’intera area è stata sottoposta a sequestro e verrà bonificata.