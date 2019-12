Andria, studenti raccolgono le olive e fanno olio da dare in dono alle famiglie bisognose

ANDRIA - L'idea e il lavoro degli studenti, messo al servizio della solidarietà.

L'iniziativa è nata dentro le aule dell'Istituto tecnico economico statale “Ettore Carafa” di Andria, ed è stata promossa dai rappresentati d'istituto Vincenzo Abruzzese, Ricardo Brudaglio, Stefano Liso, con la partecipazione degli altri studenti Salvatore Porro e Michele Carlone della scuola superiore andriese.



OLIO IN DONO - Beneficenza fatta in casa, per i ragazzi del “ragioneria” di Andria. Trenta bottiglie (da 250 grammi) di olio extravergine d’oliva sono state donate ad alcune famiglie bisognose, legate all'oratorio salesiano.

Si tratta di olio realizzato proprio dagli studenti, sfruttando le olive dei pochi alberi presenti nel giardino della scuola di via Bisceglie. Proprio gli studenti hanno raccolto le olive, le hanno portate a molire e ne è uscito l'oro verde andriese.

Un gesto semplice e piccolo, ma genuino ed in grado sicuramente di riscaldare i cuori di gente che non se la passa bene.