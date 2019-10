A tutta velocità su un camion rubato: arrestato 40enne di Andria in Abruzzo

Un 40enne di Andria, che da pochi giorni aveva finito di scontare una misura cautelare per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per furto aggravato dai Carabinieri della Compagnia di Ortona (Chieti). L’uomo era alla guida di un autoarticolato che procedeva a velocità sostenuta sulla statale 16, quando la sua presenza è stata segnalata ai carabinieri da alcuni automobilisti. A quel punto i militari hanno controllato i dati del mezzo pesante verificando che era stato appena rubato in provincia di Pescara e hanno predisposto una serie di posti di controllo sulla statale. L’uomo è stato bloccato a Casalbordino (Chieti) dove i militari gli hanno sbarrato la carreggiata. Un successivo timido tentativo di fuga è stato immediatamente stroncato. Nella cabina dell’autoarticolato i militari hanno trovato un borsone con numerosi arnesi da scasso, utilizzati in particolare per i furti di autoveicoli, per la cui detenzione l’uomo è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Vasto (Chieti) che ha disposto gli arresti domiciliari.