Barletta, rissa tra ubriachi: uomo ferito con un fendente. Non è grave

BARLETTA - Un uomo di nazionalità straniera è rimasto ferito in modo non grave in una rissa avvenuta nel primo pomeriggio di oggi nel quartiere Settefrati a Barletta. L'uomo è stato ferito con un’arma da bianca.

Sul posto sino giunti i sanitari del 118 e agenti del locale commissariato di polizia che indagano sull'accaduto. Secondo alcuni testimoni, la rissa ha coinvolto persone in stato di ebbrezza.