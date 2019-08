Barletta, una Pizza «Art» per Fiorella Mannoia

Per i suoi meravigliosi capelli rossi è stato fin troppo facile l’utilizzo del pomodoro. Quello che non si dimentica mai come il tono della sua incantevole voce. Bisogna partire da questo per contestualizzare l’omaggio che i maestri pizzaioli barlettani Domenico e Luigi Cascella hanno voluto tributare attraverso la «pizza art» a Fiorella Mannoia che si esibirà domenica 25 nel fossato del castello di Barletta. «Come per tanti personaggi che sono venuti a Barletta ci è sembrato doveroso impegnarci anche per Fiorella Mannoia che stimiamo enormemente per la sua voce e impegno civile. Questa nostra passione che ci è stata trasmessa dal nostro maestro Giovanni Landi crediamo possa essere un veicolo che valorizzi la pizza e la nostra amata Barletta». [twitter@peppedimiccoli]