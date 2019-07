Il volto di Jovanotti su una pizza: così Barletta aspetta il concerto

Il concerto di Jovanotti è alle porte e a Barletta vi è una grande attesa. Un’euforia che ha contagiato anche i maestri pizzaioli Domenico e Luigi Cascella. Si sono cimentati, ancora una volta, in una creazione di «pizza art» dedicata a Jovanotti in virtù di quanto appreso dal «super maestro» Giovanni Landi.

«Il nostro vuole essere un omaggio culinario ad un cantante che da sempre continua a dispensare tanti messaggi a favore del rispetto della natura attraverso canzoni memorabili e lezioni di vita», hanno dichiarato i due fratelli che grazie alla tecnica della «pizza - art» hanno realizzato una pizza celebrativa, in occasione del mega concerto che si terrà il prossimo 20 sulla litoranea di Ponente.

Domenico, per tutti affettuosamente Mattone, e Luigi non sono nuovi a questa speciale «forma di riconoscenza verso personaggi» con la «magia della pizza art». Infatti hanno omaggiato personaggi del calibro di Pietro Mennea, Totò, Padre Pio, Babbo Natale, i donatori di sangue dell’Avis, il maestro di Yoga Franco Pomes, Papa Francesco e il mito Sophia Loren che recentemente ha girato un film a Trani.