Barletta, a bordo di uno scooter rapinò 90enne facendolo cadere a terra: preso

La polizia ha arrestato un 44enne barlettano, Antonio Rutigliano, con piccoli precedenti di polizia, che lo scorso 5 luglio nel centro storico di Barletta aveva aggredito un anziano di 90 anni mentre rientrava a casa dopo aver fatto la spesa. L'anziano era stato avvicinato dall'uomo a bordo di uno scooter, con una banale scusa, e quest'ultimo gli aveva strappato dal collo una catenina con un crocifisso. Fuggendo, l'uomo aveva anche colpito il 90enne con lo scooter, facendolo cadere a terra. L'anziano, portato in ospedale, si era dovuto far applicare 35 punti di sutura.

Grazie alle indagini coadiuvate dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, la polizia ha individuato l'aggressore. Il fermato, inoltre, per sviare gli investigatori, aveva denunciato il furto del motociclo ai Carabinieri di Barletta. Individuato e bloccato, ha inizialmente negato la sua responsabilità, ma poi ha condotto gli agenti in un box di via Foggia dove aveva nascosto il motorino e gli abiti usati per la rapina. Al momento si trova nel carcere di Trani.