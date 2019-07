Barletta, scippa collana a 90enne: paura e tragedia sfiorata

BARLETTA - Solo qualche giorno fa aveva festeggiato, attorniato dai figli e nipoti, i suoi «primi 90 anni».

Dall’altro ieri, però, è immobilizzato nel letto di casa sua con ben 30 punti di sutura dietro la gamba destra e la paura negli occhi e nel cuore oltre ad uno stato di forte indolenzimento generale. E bene come gli è andata perché, se fosse andata poco diversamente, avremmo scritto ben altro. Avremmo scritto di una morte.

lscippo e aggressioneIl malcapitato 90enne, l’altro giorno, nel cuore del centro storico - precisamente in via San Pietro - era da pochissimo uscito da casa sua alle 8.20. Ad un certo punto si è avvicinato un giovane su una moto e gli ha chiesto una informazione stradale.

L’anziano, non avendo capito il senso della domanda, gli ha detto di chiedere questa informazione ad altri passanti.

A quel punto il giovane in moto gli si è ulteriormente avvicinato e, con destrezza ma sopratutto violenza, gli ha strappato la collanina d’oro con un Cristo che l’anziano portava al collo.

Il novantenne, a quel punto, si è reso conto del furto ed ha afferrato il delinquente per tentare di riprendersi la catenina.

A quel punto è nata una colluttazione e l’anziano è caduto addosso al delinquente che ha continuato a strattonarlo e ad usare violenza contro di lui per tentare di divincolarsi e scappare.

Purtroppo, però, l’anziano cadendo ha sbattuto la gamba contro una parte della moto, molto probabilmente il cavalletto, squarciandosi il retro della gamba e iniziando a perdere tanto sangue. Intanto, con l’anziano dolorante che gridava e chiedeva aiuto, il ladro si è divincolato ed è scappato con la sua moto. L’uomo è stato soccorso ed è stato trasferito al Pronto Soccorso del «Monsignor Raffaele Dimiccoli» dove sono stati necessari i trenta punti di sutura oltre a calmanti per i dolori e lo spavento.

la denuncia alla poliziaL’anziano, accompagnato dai suoi familiari, si è recato al commissariato ed ha denunciato l’accaduto. I poliziotti sembra che stiano già acquisendo i filmati delle telecamere per identificare il ladro. Intanto nella zona del centro storico cresce la paura per il grave clima.

Specialmente gli anziani sono terrorizzati da questi episodi. Chiedono sicurezza. Sarebbe un bel segnale se si andasse a fondo a questo episodio che solo per un miracolo non è sfociato in una tragedia mortale. Tutto questo ai danni di un 90enne per strappargli una piccola catenina dal collo.