Criminalità, dopo la marcia Andria può davvero rinascere: ecco come

ANDRIA - Marcia per la Legalità, tempo di bilanci. Il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della diocesi di Andria, con il Vescovo Luigi Mansi, insieme all’Azione Cattolica diocesana, alla Biblioteca Diocesana “San Tommaso D’Aquino”, al Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale Andria e all’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Andria, esprimono un grazie sincero a tutti coloro che hanno aderito e partecipato alla manifestazione.

«La semina è iniziata – scrive in una nota di ringraziamento Vincenzo Larosa, coordinatore del Forum - È l’inizio di una nuova primavera nella quale, si spera, raccoglieremo fiori di bene. Come i buoni agricoltori sappiamo che gli acquazzoni servono a ben poco. Occorre una pioggia lenta, sottile, costante. Una pioggia che vada a permeare le radici più profonde della nostra società. Servirà un lavoro di rete per non disperdere le tante energie che, fianco a fianco, la scorsa sera, hanno percorso sentieri di legalità e giustizia rinnovata. La semina è iniziata. Ora lavoriamo insieme per la raccolta. “E se è vero che dal letame può nascere un fiore, noi ci impegniamo affinché, di fronte a tanta barbarie, in questa città, nasca più Amore”».

Hanno aderito all’iniziativa la Regione Puglia e il Comune di Andria, i rappresentanti politici di alcuni comuni della Provincia Barletta-Andria-Trani, nonché rappresentanti istituzionali del comune di Corato.

Inoltre, hanno preso parte all’iniziativa le forze politiche locali del comune di Andria, rappresentanti politici della regione Puglia, oltre ai liberi cittadini.

«Si ringraziano, altresì, tutti gli organi di stampa che hanno permesso la diffusione mediatica della Marcia silenziosa – conclude Larosa - Siamo convinti che una sana informazione è strumento efficace di legalità e contrasto alla criminalità. Grazie anche alle forze dell’ordine: alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia Locale del Comune di Andria per la gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico. C’è ancora tempo per aderire e sottoscrivere la “Lettera alla Città”, letta al termine del corteo, inviando una mail a forumsociopolitico.andria@gmail.com, o inviando un messaggio alla nostra pagina Facebook».