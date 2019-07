Videomapping: la disfida di Barletta proiettata sulla Basilica

Ha emozionato tutti “Fieramosca Experience” un Videomapping creativo realizzato dall’artista Hermes Mangialardo che si è sviluppato con forme e colori sulla meravigliosa facciata della Basilica del Santo Sepolcro. Ad offrire un valore aggiunto culturale di spessore le dissertazioni letterarie a cura di Francesco Emanuele Delvecchio e Luigi Di Schiena con «Qualcosa di noi», una cronaca d’autore. Il ritratto del D’azeglio. La serata che ha riscosso un notevole successo di pubblico si è tenuta nell’ambito dell’evento “Aspettando la Disfida” a cura del Fiof Fondo Internazionale per la Fotografia presieduto a livello nazionale da Ruggiero Dibenedetto. Anche il sindaco Cosimo Cannito ha voluto presenziare all’evento rimanendo felicemente colpito. Il reading ha preso le mosse dal romanzo di D’Azeglio guidando lo spettatore in un viaggio per temi, in modo da offrire una visione organica e approfondita di ciò che oggi conosciamo come «Disfida».

Il progetto triennale “Disfida di Barletta 2017-2019” è stato vincitore dell’avviso pubblico della Regione Puglia per le attività culturali, presentato da una ATS composta dal Comune di Barletta in qualità di capofila, Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese – Ofantina e Dida.Art srl.

(foto Calvaresi)