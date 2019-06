San Ferdinando, nascondeva nel box un fucile: arrestato incensurato

Deteneva illegalmente un fucile clandestino: arrestato dai carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia, un 34enne, incensurato, del posto.

Alcuni giorni fa i militari, nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione occupata dall'incensurato, hanno rinvenuto un fucile da caccia sovrapposto calibro 12, con i numeri di matricola abrasi. L’arma, che era detenuta all’interno di un box di pertinenza dell’abitazione, è stata sottoposta a sequestro per gli accertamenti del caso.



Il 34enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di arma clandestina e denunciato per ricettazione. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l'arrestato è stato associato al carcere di Foggia. Dopo la convalida dell’arresto, il GIP del Tribunale di Foggia ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.