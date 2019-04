Imponeva alla moglie codice di comportamento medievale: arrestato albanese a Barletta

La Polizia ha arrestato a Barletta un albanese di 34 anni, accusato di maltrattare la moglie di 26 anni, albanese anche lei, aggredita fisicamente e verbalmente per costringerla a ubbidirgli in applicazione del codice Kanun, antiche regole di comportamento medievale.

L’uomo, irregolare in Italia, arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia in carcere emessa dal Tribunale di Trani, imponeva alla donna di non sedersi a tavola con i familiari e di consegnargli la paga percepita al lavoro. Inoltre, la minacciava di farla a pezzi e la insultava, a volte picchiandola, anche causandole lesioni.

In un caso di irrequietezza della figlia minorenne, l’uomo colpì la moglie con un pezzo di legno in faccia, spezzandole due denti; poi, quando la donna trovò il coraggio, dopo i continui soprusi, di dirgli che voleva divorziare, lui la legò mani e piedi, infilandole un calzino in bocca per non farla gridare mentre le tagliava il palmo di una mano, con un coltello. E la minacciò di andare oltre mentre lo faceva.

La donna, assistita dal personale del Centro Antiviolenza 'Giulia e Rossella' di Barletta, ha trovato la forza di andare al Commissariato di polizia per denunciare le aggressioni subite. E l’uomo è stato portato in carcere a Trani.