Droga e armi da guerra in casa: arrestati padre e figlio a Trani

I carabinieri di Trani hanno arrestato due uomini, padre e figlio, di 64 e 37 anni (l'ultimo già noto alle forze dell'ordine), per concorso in detenzione illegale di sostanze stupefacenti, arma comune da sparo e arma da guerra. I militari erano stati allertati da un continuo viavai di persone nell'abitazione del 37enne, e in passato avevano trovato durante una perquisizione solo modiche quantità di droga. Hanno quindi cominciato a seguirlo e hanno perquisito la casa del padre, dove sono stati trovati: 3 kg di hashish ed 1 kg di marijuana, con rispettivo materiale per il confezionamento, un vero e proprio arsenale consistente in un giubbotto antiproiettile, una mitraglietta completa di caricatore con 20 cartucce, una Revolver e varie cartucce. I due sono stati arrestati: il 37enne è stato condotto in carcere, mente il 67enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.