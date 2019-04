Un incendio è divampato ieri sera intorno alle 20 in uno stabilimento della zona industriale di Barletta (Bt), in Viale dell'Unione Europea, ma quando i Vigili del Fuoco sono andati sul posto per spegnerlo hanno trovato un cadavere. Le fiamme sono state domate intorno a mezzanotte. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell'ordine, che si trovava ai domiciliari per violenza domestica.