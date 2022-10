Bari, adesso i social non avranno più segreti nemmeno per i «nonni» delle Rsa

BARI - Obiettivo raggiunto: adesso anche le persone più fragili come gli anziani sapranno destreggiarsi con gli strumenti dei social e dintorni, riuscendo così ad avere più opportunità di contatto con familiari e amici.

Si chiama AbcDigital il progetto su iniziativa di Korian che ha coinvolto, a Bari, gli ospiti delle strutture Villa Marica di Bari e Nuova Fenice a Noicattaro e che ha messo in contatto i giovani con il mondo della residenzialità assistita e del decadimento cognitivo. I due pilastri del progetto sono stati la digitalizzazione dei Senior e l'incontro intergenerazionale.

Gli ospiti delle strutture pugliesi sono stati tra i 308 «over 65» delle 14 RSA del Gruppo Korian in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Sardegna), tra cui la Puglia. A far loro lezione sono stati circa 40 studenti di due classi V dell’IPSS Cuomo Milone di Sarno, in provincia di Salerno, in collaborazione con Asse 4- Rete di imprese. I ragazzi hanno tenuto un corso di 15 ore sul digitale agli ospiti delle due strutture.

Il corso tenuto dai ragazzi è rientrato nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro: si è trattato di un corso di digitalizzazione dei Senior costruendo un percorso ad hoc in tappe che affrontavano diverse tematiche relative al mondo digitale. Gli input agli «over 65» arrivavano sull'onda del ricordo di momenti vissuti dai Senior in gioventù e il confronto con il mondo contemporaneo. I giovani hanno facilitato l’apprendimento di azioni che per la maggior parte delle persone sono di uso comune, ma che per un ospite di una RSA risultano difficili da compiere con spontaneità e naturalezza.

Tra i temi trattati la scrittura, partendo dalle lettere che i Senior scrivevano a mano quando erano giovani, per arrivare alla stesura e all’invio di una mail; la comunicazione telefonica, dall’utilizzo delle ormai dismesse cabine telefoniche alle videochiamate; i social network come “nuova piazza” contemporanea, il “luogo non luogo” in cui esprimere opinioni e conoscere nuove persone, proprio come un tempo facevano nelle piazze dei borghi in cui vivevano; come informarsi, la ricerca delle informazioni dall’enciclopedia a internet.

Nella fase di preparazione del corso è stata fondamentale la collaborazione di educatori e psicologi delle strutture Korian coinvolte. Ma la soddisfazione più evidente è stata quella dei Senior, i veri protagonisti dell'iniziativa: «Alcuni di noi hanno sfruttato gli insegnamenti del corso cominciando una relazione tecnologica a distanza con gli studenti, ad esempio attraverso messaggi Whatsapp, e con promesse di conoscersi di persona appena possibile - ha dichiarato un ospite che ha partecipato al corso -. Io, inoltre, ho sfruttato quanto avevo appreso per instaurare un contatto a distanza più frequente con i miei figli e nipoti, ad esempio facendo autonomamente videochiamate senza l’assistenza degli infermieri».