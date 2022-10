Birra Peroni, Alba Corradini nuova direttrice dello stabilimento di Bari

BARI - Birra Peroni annuncia la nomina di Alba Corradini come nuova Direttrice dello Stabilimento di Bari, sito produttivo di importanza strategica per l’azienda e il territorio. Alba, che si interfaccerà direttamente con l’Integrated Supply Chain Director Andrea Sutti, avrà la responsabilità di supervisionare e gestire il corretto funzionamento dello stabilimento, con l’obiettivo di rafforzarne i processi innovativi in corso e garantire il continuo miglioramento delle performance ambientale. Prima di fare il suo ingresso in Birra Peroni, dopo la sua laurea in Ingegneria Chimica conseguita presso il Politecnico di Milano, Alba ha maturato una vasta esperienza di livello internazionale nel settore manifatturiero. La nuova Direttrice ha infatti lavorato per P&G e Mondelez, dove si è occupata di Ricerca e Sviluppo e Manifattura, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità fino a guidare, in varie fasi della sua carriera, la sezione di fornitura prodotti, le operazioni, lo startup di importanti investimenti, i processi e la produttività. A partire dal 2020 è entrata in Unilever con il ruolo di Plant Manager.

“Sono molto orgogliosa di entrare a far parte di un’azienda importante come Birra Peroni, e di iniziare la mia avventura dallo stabilimento di Bari, che ha un valore strategico per tutto il gruppo e che può vantare un legame stretto con la comunità e il territorio” – dichiara Alba Corradini, la nuova Direttrice dello Stabilimento di Bari – “Bari per Birra Peroni e per tutto il settore birrario rappresenta una vera e propria eccellenza in termini di innovazione e performance ambientali; la sfida che raccolgo con entusiasmo è di proseguire sul percorso dello sviluppo tecnologico e sostenibile, e sono convinta che in questo verrò supportata nel migliore dei modi da un team di altissimo livello”. “Lo stabilimento di Bari ricopre un ruolo di grande importanza, sia per la produzione sia per il contributo offerto a tutta l’azienda in termini di ricerca e sviluppo” – dichiara Andrea Sutti, Integrated Supply Chain Director - “Partendo da qui, grazie anche alla sua esperienza internazionale e in contesti differenti dal mondo della birra, Alba ci aiuterà nel portare avanti l’impegno nel ricercare l’eccellenza operativa come unico motore per la soddisfazione del cliente e del consumatore, nel continuare a sostenere la nostra visione della sicurezza come valore imprescindibile e, inoltre, nell’imprimere un’ulteriore accelerata all’innovazione sostenibile delle nostre operation per raggiungere tutti i nostri obiettivi per il 2030”