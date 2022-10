Bari, mostra il lato B allo stadio: scattano le indagini per atti osceni

BARI - È tornata allo stadio per mostrare il suo lato b durante la partita del Bari calcio, ma questa volta il suo gesto da tifosa rischia di trasformarsi in un caso giudiziario: la 21enne fan sfegatata dei biancorossi sabato scorso si è spogliata di nuovo sugli spalti dello stadio San Nicola di Bari, per poi postare sui social una foto con la sciarpa della squadra tra le mani e il fondoschiena in vista.

Pare che la Questura starebbe raccogliendo informazioni sulla 21enne, già protagonista di una scena simile in una precedente partita dello scorso 3 settembre.

Le forze dell’ordine si sono mosse per identificare la ragazza e valutare se il suo comportamento può configurare l’illecito di atti osceni in luogo pubblico o atti contrari alla pubblica decenza.