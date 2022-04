Rifiuti interrati, lunedì controlli dell'Arpa in una discarica del barese

BARI - Lunedì prossimo, 11 aprile, l’Arpa Puglia effettuerà un sopralluogo nella discarica Martucci, nel Barese, dopo il ritrovamento ieri di rifiuti interrati, durante gli scavi commissionati dai Comuni di Conversano e Mola. Lo annuncia la consigliera regionale del Pd, Lucia Parchitelli. La discarica è chiusa ma la Regione ha autorizzato nel Piano di gestione dei rifiuti la sua riapertura, nonostante il «no» dei territori interessati. I Comuni hanno, a proprie spese, commissionato delle verifiche e ieri sono stati ritrovati rifiuti interrati.

«Quanto rinvenuto nel sottosuolo - commenta Parchitelli - durante gli interventi di monitoraggio ambientale che si stanno svolgendo presso il lotto III di discarica Martucci deve essere oggetto di grande attenzione, e pertanto già il prossimo 11 aprile è previsto un sopralluogo da parte di Arpa Puglia. Fondamentale è stato aver inserito nel Piano Regionale dei Rifiuti l’attività di supporto e affiancamento ai Comuni, responsabili della Salute e sicurezza, per il monitoraggio. Ora, grazie a questo lavoro svolto in sinergia tra Regione, Ager, Arpa Puglia e gli stessi Comuni siamo nelle condizioni di verificare e conoscere la reale situazione del sito, con un’attività che viene svolta per la prima volta dopo decenni. Scegliere la strada della collaborazione è stata la scelta giusta»